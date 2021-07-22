Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor!
Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı maçların başlamasına 30 dakika kaldı!
Türkiye'nin en iyilerinin kıyasıya rekabet edeceği Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor.
2 gün boyunca sürecek maçların ardından şampiyon belli olacak. Birbirinden güçlü 16 takım büyük ödül için mücadele edecek. Finallere kalan 16 takım ise şu şekilde:
Howl
Gear Up
Well Done
SuperMassive Blaze
fastPay Wildcats
Orgless
1907 Fenerbahçe Espor
Şahangiller Espor
XFlow Esports
İyi Bayramlar
Alliance Espor
RARE Esports
Never Mind
So Bad?
OtherSide Esports
Dijirad Esports
Finale kalmayı başaran takımlara göz attığımızda turnuvanın iki günü bol çatışmalı geçecek gibi görünüyor. Turnuva canlı olarak 19.00'da PUBG Türkiye Twitch kanalı üzerinden yayınlanacak. Turnuvanın sunumunu ise Utku "utlmlkk" Taşyürek ve Anıl "Vacker" Kalaycıoğlu Üstlenecek.
Playerbros ekibi olarak turnuva finalindeki tüm takımlara başarılar dileriz!
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Kaynak: Playerbros