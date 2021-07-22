Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor!
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Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor!

Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı maçların başlamasına 30 dakika kaldı!

Türkiye'nin en iyilerinin kıyasıya rekabet edeceği Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor.

2 gün boyunca sürecek maçların ardından şampiyon belli olacak. Birbirinden güçlü 16 takım büyük ödül için mücadele edecek. Finallere kalan 16 takım ise şu şekilde:

Howl

Gear Up

Well Done

SuperMassive Blaze

fastPay Wildcats

Orgless

1907 Fenerbahçe Espor

Şahangiller Espor

XFlow Esports

İyi Bayramlar

Alliance Espor

RARE Esports

Never Mind

So Bad?

OtherSide Esports

Dijirad Esports

Finale kalmayı başaran takımlara göz attığımızda turnuvanın iki günü bol çatışmalı geçecek gibi görünüyor. Turnuva canlı olarak 19.00'da PUBG Türkiye Twitch kanalı üzerinden yayınlanacak. Turnuvanın sunumunu ise Utku "utlmlkk" Taşyürek ve Anıl "Vacker" Kalaycıoğlu Üstlenecek.

Playerbros ekibi olarak turnuva finalindeki tüm takımlara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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