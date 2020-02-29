Bismil Kaymakamı Yüksel, İdlib'de yaralanan askeri ziyaret etti

29.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:48

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İdlib'de yaralanan askeri ziyaret etti.

Kaymakam Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert, Bismil Başsavcısı Meriç Dede ve İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Bekdemir ile İdlib'de resim unsurlarının hava saldırısı sonucu yaralanan Astsubay Çavuş Muhammed Dal'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Her zaman gazilerin yanında olmaya özen gösterdiklerini kaydeden Yüksel, "Değerli gazimiz Dal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." dedi.

Dal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA