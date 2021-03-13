Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, aileleri ziyaret etti
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Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, aileleri ziyaret etti

13.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:53
Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, aileleri ziyaret etti

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ev ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya geldi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ev ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla sohbet eden Türkmen, göreve geldiğinden beri vatandaşla sürekli iç içe olduğunu belirtti.

"Bismil 118 bin nüfuslu büyük bir ailedir. Bismilli vatandaşlarımızın barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşaması için gerek Kaymakamlık gerekte Belediye olarak var gücümüzle çalışıyoruz." diyen Türkmen, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını birlikte çözmek için çalıştıklarını söyled.

Türkmen, "Aile ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın sıcak, samimi ve içten ilgileriyle karşılaşıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızla iç içe yürek yüreğe sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlar da, Kaymakam Türkmen'in ziyaretlerinden dolayı çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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