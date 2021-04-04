Bismil Kanaat Önderleri Derneğinden siyasi partilere ziyaret
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Bismil Kanaat Önderleri Derneğinden siyasi partilere ziyaret

Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel
Bismil Kanaat Önderleri Derneğinden siyasi partilere ziyaret

Bismil Kanaat Önderleri Derneğince siyasi partilere ziyaret gerçekleştirildi.

Bismil Kanaat Önderleri Derneğince siyasi partilere ziyaret gerçekleştirildi.

Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural beraberindeki dernek yöneticileri ile ilçedeki siyasi partilerin ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde ilçenin sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek başkanı Vural siyasi partileri ziyaret ederek, derneği ve faaliyetlerini tanıttıklarını belirtti.

"Amacımız siyaset yapmak değildir. Amacımız Bismil'e hizmet etmektir. Husumetli aileleri barıştırmak ve huzuru sağlamak için derneğimiz elinden gelen tüm gayreti sarf edecektir." diyen Vural ayrıca halkın sorunlarını gidermek için ilgili mercilerle görüşmeler yapacaklarını aktardı.

Vural Bismil için 5 büyük projeleri bulunduğunu dile getirerek, Bismil'in kalkınması halkın geleceği için hizmet yürüteceklerini kaydetti.

Siyasi partilerin yöneticileri de ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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