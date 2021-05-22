Bismil'de Selahaddin-i Eyyübi Camisi'nin açılışı yapıldı

Bismil ilçesinde Selahaddin-i Eyyübi Camisi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Bismil ilçesinde Selahaddin-i Eyyübi Camisi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Tepe Mahallesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan caminin açılışına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İlçe Başkanı Ali Bilmez, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ali Ayhan ve vatandaşlar katıldı.

Türkmen, caminin yapımının tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"İnşallah burada kılınan tüm namazlar, yapılan ibadetler, emeğe geçenlere, emeği geçenlerin ailelerine sevap hanelerine işlensin. Bu cami, birlik ve beraberliğimiz ve kardeşliğimizin artırılmasına vesile olsun." diyen Türkmen, caminin hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından Türkmen, caminin yapımında emeği geçen hayırseverlere plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz