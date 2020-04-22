Bismil Belediyesi vatandaşlara maske ve imsakiye dağıttı Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, kentin farklı noktalarında vatandaşlara maske ve imsakiye dağıttı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, kentin farklı noktalarında vatandaşlara maske ve imsakiye dağıttı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'in talimatları ile vatandaşlara imsakiye ve maske dağıtıldı. imsakiyeler için vatandaşlar, dağıtımı gerçekleştiren belediye personeli aracılığıyla Kaymakam Yüksel'e teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA