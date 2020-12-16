Bisikletle tehlikeli yolculuk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bisikletle tehlikeli yolculuk

16.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:18
Bisikletle tehlikeli yolculuk

Bursa'da bir bisiklet sürücüsü, rüzgar koridoru oluşturan kamyonun arkasına takıldı, canını hiçe sayarak yolculuk etti.

Bursa'da bir bisiklet sürücüsü, rüzgar koridoru oluşturan kamyonun arkasına takıldı, canını hiçe sayarak yolculuk etti.

Merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı Caddesi üzerinde saatte yaklaşık 50 kilometre hızla giden kamyonun arkasına bir bisiklet sürücüsünün yaklaşması dikkat çekti.

Rüzgar koridoru oluşturan kamyonun arkasında canını hiçe sayarak trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen bisikletlinin bu tehlikeli hareketleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Trafik Polisi Yetkilileri, bu tür hareketlerin tehlikeli olduğuna dikkat çekerek sürücüleri uyardı. - BURSA

Bisikletle tehlikeli yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Patenli gençlerin kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu
Patenli gençlerin kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu
Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk
Bursa'da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk
Son dakika... Patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika... Patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Nilgün Belgün Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Fatih Terim Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Ankara Galatasaray Cumhurbaşkanı Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bisikletle tehlikeli yolculuk | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 09:18:35. #1.14#
title