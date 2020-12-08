Bisikletle gelen hırsız motosikletle gitti
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Bisikletle gelen hırsız motosikletle gitti

08.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:16
Bisikletle gelen hırsız motosikletle gitti

Kayseri'de gece bisikletle bir apartmanın bahçesine giren hırsız gözüne kestirdiği 3 bin TL'lik elektrikli motosikleti alarak kayıplara karıştı.

Kayseri'de gece bisikletle bir apartmanın bahçesine giren hırsız gözüne kestirdiği 3 bin TL'lik elektrikli motosikleti alarak kayıplara karıştı.

Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen olay, binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Binanın bahçesine bisikletle gelen hırsız bir süre motosikletin yanında dolaştı. gece 23: 30'da meydana gelen olayda çevrede kimsenin bulunmadığından emin olan hırsız, 3 bin TL değerindeki elektrikli motosikleti alarak bahçe kapısından çıktı ve kayboldu.

Yapılan şikayet sonrasında polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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