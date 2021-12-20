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Bisiklet tutkunları, karda pedal çevirdi

Bisiklet tutkunları, karda pedal çevirdi
Demirören Haber Ajansı / Ali Saylam - Haberler | Güncel

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, bisiklet tutkunları yaklaşık 60 santimetreye ulaşan karda bisiklet kullandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, bisiklet tutkunları yaklaşık 60 santimetreye ulaşan karda bisiklet kullandı.

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, her sene olduğu gibi bu yıl da kar yağışının ardından bisiklet kullandı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 60 santimetreye ulaşırken, 6 kişiden oluşan ekip, yaklaşık 5 kilometre bisiklet kullandı. Dernek Başkanı Ali Öz, "Seydişehir'imizin hasretle beklediği kar, yoğun şekilde yağınca, bu seneki karda pedal çevirme etkinliğini düzenledik. 6 kişilik ekiple, Kuğulu Park'a gidip geri döndük. Çok üşüdük, bisikletlerimizi kaydırdık. Bunun yanında karda çay molası verdik, hoş sohbet ettik. Her mevsimin kendine özgü bir zevki var. Biz bu heyecanı, merakı çok seviyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinlikleri bundan sonraki yıllarda da yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Bisiklet tutkunları, karda pedal çevirdi

Bisiklet tutkunları, karda pedal çevirdi

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Demirören Haber Ajansı / Ali Saylam - Son Dakika Haberleri

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