Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü
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Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü

Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, kamyonun altında kalan bisikletli 8 yaşındaki Furkan Çelik hayatını kaybetti.

BOLU'da, kamyonun altında kalan bisikletli 8 yaşındaki Furkan Çelik hayatını kaybetti. Acı haberi alıp gelen küçük Furkan'ın babası Hakan Çelik'in feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde meydana geldi. Osman Dayar yönetimindeki 14 DV 401 plakalı kamyon, bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra bisikletiyle gezen Furkan Çelik'e çarptı. Kamyonun altında kalan Çelik için sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, Furkan Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bir sanayi dükkanında boyacı olarak çalışan Hakan Çelik, acı haberi alıp kaza yerine geldi. Oğlunun cansız bedeni ile karşılaşınca gözyaşlarına boğulan Hakan Çelik "Oğlum" diye feryat etti. Hakan Çelik'i gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Furkan Çelik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gönderildi. Kamyon şoförü Osman Dayar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü
Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü
Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü
Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü
Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü
Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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