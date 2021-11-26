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Bışar Özbey kimdir? Bışar Özbey kaç yaşında, nereli? Bışar Özbey hayatı ve biyografisi!

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Bışar Özbey kimdir? Bışar Özbey kaç yaşında, nereli? Bışar Özbey hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Bışar Özbey izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bışar Özbey kaç yaşında, nereli? Bışar Özbey hayatı ve biyografisi! Bışar Özbey kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Bışar Özbey hakkında araştırmalar yapılıyor. Bışar Özbey kimdir? Bışar Özbey kaç yaşında, nereli? Bışar Özbey hayatı ve biyografisi!

BIŞAR ÖZBEY KİMDİR?

Bışar Özbey, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Avukatlık mesleğinin yanında aynı zamanda spor yorumculuğu da yapmaktadır.

2019-2020 yılları arasında Sakaryaspor'da yöneticilik de yapan Bışar Özbey,2020 - 2021 futbol sezonu ile beraber Akhisar Belediyespor Kulübü'nde Asbaşkanlık görevine gelmiş ve bu görevini halen devam ettirmektedir. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

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