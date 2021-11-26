Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Bışar Özbey hakkında araştırmalar yapılıyor. Bışar Özbey kimdir? Bışar Özbey kaç yaşında, nereli? Bışar Özbey hayatı ve biyografisi!

BIŞAR ÖZBEY KİMDİR?

Bışar Özbey, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Avukatlık mesleğinin yanında aynı zamanda spor yorumculuğu da yapmaktadır.

2019-2020 yılları arasında Sakaryaspor'da yöneticilik de yapan Bışar Özbey,2020 - 2021 futbol sezonu ile beraber Akhisar Belediyespor Kulübü'nde Asbaşkanlık görevine gelmiş ve bu görevini halen devam ettirmektedir. İleri derecede İngilizce bilmektedir.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet