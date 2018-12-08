Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri"

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri" devam ediyor.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Salonu'ndaki etkinliğin üçüncü gününde, piyanist Burçin Büke konser verdi.



Büke konserinde, Beethoven, Chopin ve Mozart'tan eserler ile kendi bestelerini icra etti.

Yaklaşık 2 saat süren Burçin Büke'nin performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, piyanist Gülsin Onay ile akademisyenler de izledi.



Konser sonunda Büke'ye çiçek takdim edildi.

Etkinlikler, 11 Aralık Salı günü sona erecek.