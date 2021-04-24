Birün Aktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Birün Aktaş'ın hayatı ve biyografisi!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Birün Aktaş geliyor. Peki, Birun Aktaş kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? Birün Aktaş'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.
Gündemde yer alan isimler arasında gelen Birün Aktaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli merak edildi. Birün Aktaş ile ilgili bilgiler haberimizde.
BİRÜN AKTAŞ KİMDİR?
Birün Aktaş sunucudur. TV8 ekranlarında 'Aklımdaki Sorular' programını sunmaktadır. Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Birün Aktaş'ın İnstagram'da 8 bin takipçisi bulunurken Twitter hesabında ise yaklaşık 600 küsur takipçisi bulunmaktadır.
Aklımdaki Sorular programının tüm bölümlerine "https://www.acunn.com/aklimdaki-sorular/tum-bolumler" adresinden erişebilirsiniz.
Birun Aktaş'ın yaşı ve nereli olduğu hakkında bilgi bulunmuyor.