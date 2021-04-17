Birşey nasıl yazılır? TDK'ya göre bir şey ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Birşey' doğru yazılışı nedir?

Yazım kuralları sorularında karşımıza çıkan ve yazılışı sürekli karıştırılabilen sözcüklerin başında "Birşey" kelimesi geliyor. Birşey kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır merak ediliyor. Sürekli karıştırılan bir şey ve birşey kelimesi nasıl yazılır şimdi TDK'ya göre anlatalım. Birşey nasıl yazılır? Bir şey ayrı mı yazılır yoksa birşey yan yana bitişik mi yazılır?