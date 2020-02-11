Birsen Tezer'den Hisar Okulları'nda Müzik Ziyafeti

11.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:24

Cazdan sanat müziğine geniş repertuarı ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, İTÜ Devlet Konservatuarı mezunu.

Müziğin evrenselliğine inanan, sesini, şarkılarını ve bestelerini de bu yolda paylaşan sanatçı; Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İlhan Şeşen ve Gürol Ağırbaş gibi Türkiye'nin önemli müzisyenleriyle çalıştı. İlk albümü Cihan'ı 2009 yılında, ikinci albümü İkinci Cihan'ı 4 yıl sonra yayımladı.

Kaynak: Bültenler