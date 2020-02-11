Birsen Tezer'den Hisar Okulları'nda Müzik Ziyafeti
Türkiye'nin önde gelen kadın vokallerinden Birsen Tezer, 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de Hisar Okulları Kültür Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak.
Cazdan sanat müziğine geniş repertuarı ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, İTÜ Devlet Konservatuarı mezunu.
Müziğin evrenselliğine inanan, sesini, şarkılarını ve bestelerini de bu yolda paylaşan sanatçı; Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İlhan Şeşen ve Gürol Ağırbaş gibi Türkiye'nin önemli müzisyenleriyle çalıştı. İlk albümü Cihan'ı 2009 yılında, ikinci albümü İkinci Cihan'ı 4 yıl sonra yayımladı.