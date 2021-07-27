Birsel Kılınççı kimdir? Birsel Kılınççı hayatı ve biyografisi! Birsel Kılınççı kaç yaşında, nereli?
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Birsel Kılınççı kimdir? Birsel Kılınççı hayatı ve biyografisi! Birsel Kılınççı kaç yaşında, nereli?

Birsel Kılınççı kimdir? Birsel Kılınççı hayatı ve biyografisi! Birsel Kılınççı kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Birsel Kılınççı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Birsel Kılınççı hakkında merak edilenler. Birsel Kılınççı hayatı ve biyografisi. Birsel Kılınççı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Birsel Kılınççı merak konusu oldu. İşte Birsel Kılınççı hakkında merak edilen Birsel Kılınççı kimdir, Birsel Kılınççı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BİRSEL KILINÇÇI KİMDİR?

10 Eylül 1997'de İzmir Konak'ta doğdu. Liseyi İzmir Karşıyaka Lisesinde okudu. 2006 yılında İzmir Bornova'da Bilimsel Tiyatro Atölyesi adında butik bir atölye tiyatrosunda sahne almaya başladı 2014 yılına kadar bu atölyede çeşitli çocuk ve yetişkin oyunlarında rol aldı. 2014-2015 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu bünyesinde ses ve oyunculuk eğitimi aldı. Ardından 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Performans Bölümünü Tam burslu olarak kazandı. Üniversite hayatı boyunca oyunculuğun yanı sıra bale, modern dans, yoga, metin yazarlığı ve tiyatro, dans teorisi eğitimleri aldı. Liseler arası ve üniversiteler arası bir çok münazara turnuvasında konuşmacı olarak katılan Birsel yine üniversitede girdiği bir doğaçlama tiyatro kulübü sayesinde Çok Güzel Hareketler2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

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Birsel Kılınççı kimdir? Birsel Kılınççı hayatı ve biyografisi! Birsel Kılınççı kaç yaşında, nereli? - Haberler
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