Birol Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Birol Aydemir'in hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Birol Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Birol Aydemir'in hayatı ve biyografisi!

22.03.2021 23:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:35
Birol Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Birol Aydemir'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Birol Aydemir geliyor. Peki, Birol Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Birol Aydemir'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birol Aydemir kimdir? Birol Aydemir kaç yaşında, nereli? Birol Aydemir ile ilgili bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz. Birol Aydemir'in hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİROL AYDEMİR KİMDİR?

Siyasetçi Aydemir, 1966 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında ABD, University of Delaware'de Ekonomi yüksek lisansını tamamladı.

Birol Aydemir, 1987'de Türkiye Kalkınma Bankası, İktisadi Analiz ve Araştırmalar Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 1988 yılında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı, 1989-2006 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında; Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, 2008-2009'da Washington Büyükelçiliğinde de Planlama Müşaviri olarak görev yaptı. Temmuz 2009'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. 2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Aydemir, 2011 yılında TÜİK Başkanlığına getirildi ve 5 yıl bu görevi sürdürdü.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Birol Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Birol Aydemir'in hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 23:38:08. #1.14#
title