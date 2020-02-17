Birlik Vakfı'ndan öğrencilere palto yardımı
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Birlik Vakfı'ndan öğrencilere palto yardımı

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi, 20 öğrenciye bayan paltosu yardımında bulundu.

17.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:05
Birlik Vakfı'ndan öğrencilere palto yardımı

Birlik Vakfı Şubesi, 20 öğrenciye bayan paltosu yardımında bulundu.


Vakfı Şube Başkanı Ali , Başkan Yardımcıları Bilal Cicavoğlu ve ile Genel Sekreter Ekrem Aygün, Kütahya İl Milli eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret ederek, dar gelirli öğrencilere ulaştırılmak üzere paltoları teslim ettiler.


Başkan Özdemir, "Vakıf olarak, öğrencilerimize sadece yardımlarla değil, onların tüm ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olacağız" dedi.


Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de, Birlik Vakfı yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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