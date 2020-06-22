Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır görevine başladı Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle görevine başladı.

Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle görevine başladı. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen törende Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuştu.

Kaynak: AA