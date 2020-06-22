Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır görevine başladı
Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle görevine başladı.
22.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:10
Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle görevine başladı. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen törende Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuştu.
Kaynak: AA