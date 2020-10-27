Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı!
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Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı!

27.10.2020 07:39 | Son Güncelleme: 27.10.2020 07:44
Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı!

Eski eşi Aslı Enver'le İstinye Park'ın otoparkında karşılaştığı ve selamlaşmadığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu, sorulara şöyle yanıt verdi: "Arkadaşlar ben o AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum.

Eski eşi Aslı Enver'le İstinye Park'ın otoparkında karşılaştığı ve selamlaşmadığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu, sorulara şöyle yanıt verdi: "Arkadaşlar ben o AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu bir ilişki yaşıyoruz."

Kaynak: Hürriyet

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