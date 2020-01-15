Birkaç nasıl yazılır? TDK'ya göre birkaç mı, bir kaç mı?

15.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:50

Birşey kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Bir şey nasıl yazılır? Birşey mi bir şey mi? TDK'ya göre birşey kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BİRKAÇ NASIL YAZILIR? BİR KAÇ MI, BİRKAÇ MI?

Bir kaç nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "birkaç" şeklindedir. Bir kelimesinin birleşik yazılma kuraı vardır, ancak ''bir şey'' gibi kelimeler de bunun istisnasıdır. TDK'ya göre birkaç kelimesi birleşik yazılır.

bir kaç yanlış

birkaç doğru

BİRKAÇ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Olay üzerine birkaç söz etmek isteyen arkadaşlar tanıyorum.

Aranızdan birkaçınızı kendimle beraber götürmek isterim.