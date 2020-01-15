Birkaç nasıl yazılır? TDK'ya göre birkaç mı, bir kaç mı?
Haberler » Gündem » Birkaç nasıl yazılır? TDK'ya göre birkaç mı, bir kaç mı? - Haberler

Birkaç nasıl yazılır? TDK'ya göre birkaç mı, bir kaç mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "birkaç". Peki, bir kaç nasıl yazılır? TDK'ya göre bir kaç ayrı mı, bitişik mi yazılır?

15.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:50
Birkaç nasıl yazılır? TDK'ya göre birkaç mı, bir kaç mı?

Birşey kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Bir şey nasıl yazılır? Birşey mi bir şey mi? TDK'ya göre birşey kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BİRKAÇ NASIL YAZILIR? BİR KAÇ MI, BİRKAÇ MI?

Bir kaç nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "birkaç" şeklindedir. Bir kelimesinin birleşik yazılma kuraı vardır, ancak ''bir şey'' gibi kelimeler de bunun istisnasıdır. TDK'ya göre birkaç kelimesi birleşik yazılır.

bir kaç yanlış

birkaç doğru

BİRKAÇ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Olay üzerine birkaç söz etmek isteyen arkadaşlar tanıyorum.

Aranızdan birkaçınızı kendimle beraber götürmek isterim.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler