Birinci Pamukkale İç Hastalıkları Günleri Sempozyumu Tamamlandı

Sempozyuma 100 kiÅ?i katıldı. AçılıÅ? konuÅ?masını sempozyum baÅ?kanı PAÜ Hastanesi Romatoloji BD. ÖÄ?retim Üyesi Prof. Dr Veli Çobankara yaptı. Prof. Dr. Veli Çobankara konuÅ?masında "Tıpta her gün yeni geliÅ?meler olduÄ?unu, bu geliÅ?melerden uzak kalmamak için tıp eÄ?itiminin süreklilik gerektirdiÄ?ini vurguladı. Burdan yola çıkarak hali hazırda eÄ?itim alan ve eÄ?itimini tamamlamıÅ? uzman olmuÅ? arkadaÅ?ların bilgilerini güncellemek için bu toplantıyı organize ettiklerini" söyledi. Daha sonra kongreyi yakın tarihte İç hastalıkları ABD'dan emekli olan Prof. Dr. Ahmet Nadir Yönetçi adına yaptıklarını vurguladı. Prof. Dr. Ahmet Nadir Yönetçi İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalının kurulmasında geliÅ?mesinde ve bu günlere gelmesinde çok emekleri olduÄ?unu belirtti.

Sempozyumda katılan tüm bölümler sunumlarında açıklayıcı bilgiler verdiler. Toplantıda Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Nefroloji, Onkoloji, Romatoloji ve yoÄ?um bakım bilim dalları ile ilgili son geliÅ?meleri kapsayan sunumlar gerçekleÅ?tirildi. Endokrinoloji bölümünce obezite ve Å?eker hastalıÄ?ı ile ilgili son geliÅ?meleri aktarıldı. Gastroenteroloji bölümü karaciÄ?er hastalıkları ile ilgili son bilgileri güncelledi. Hematoloji bölümü kronik miyolositer lösemi ile ilgili yeni geliÅ?meleri aktardı. Nefroloji bölümü böbrek hastalıkları ile ilgili yeni geliÅ?melerden bahsetti. Onkoloji bölümü kanser tedavisinde immünoterapiyi anlattı. Romatoloji bölümü romatoid artrit tedavisindeki yenilikleri gözden geçirdi. YoÄ?um bakım bölümü de Sepsis ile ilgili bilgileri güncelledi.

Sempozyumda 6 sözlü bildiri sunulurken 10 poster sunumu gerçekleÅ?ti ve toplu fotoÄ?raf çekilmesi ile son buldu.

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