Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarının güncel halk sağlığı konularında bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla düzenlenen "Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi" Bursa'da başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitime, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, sağlık müdürlüğü yöneticileri ile Bursa, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Bilecik illerinden gelen 100 sağlık çalışanı katıldı.

5 gün sürecek eğitimde katılımcılara güncel saha uygulamaları, bulaşıcı hastalıklar kontrol programları, aşı ile önlenebilir hastalıklar, tüberküloz, kadın üreme sağlığı, kanser gibi konularda uzman eğitimciler tarafından bilgi aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, bu tür eğitimlerde sahada çalışan sağlık personelinin bilgi düzeyinin arttırıldığını vurguladı.

Birinci basamakta çalışan personel ile bakanlıktan gelen görevlilerin karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağını kaydeden Kara, "Nerede eksik, nerede problem varsa sorunlar masaya yatırılacak ve birlikte çözüm arayışında bulunulacak. Bu şekilde birinci basamakta daha kaliteli hizmet vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da ikinci basamak sağlık hizmetlerine yapılan başvuruların önemli bir kısmının birinci basamakta çözülebileceğini vurguladı.

Akan, şunları kaydetti:

"Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde çağımızın önemli sorunları olan obezite, diyabet gibi kronik hastalıkların takibini yapıyoruz. Yani hem birinci basamak hem ikinci basamak ve hem de üçüncü basamakta verilen sağlık hizmetlerini bütünleşik olarak ele alıyoruz. Kronik hastalıkların takibini sağlıklı hayat merkezlerinde yaptığımız için hastanelerimizin yükünü de azaltmış olacağız."

Kaynak: AA