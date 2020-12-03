Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı

03.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:41
Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı

Bursa'da, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden uygulama noktasına giren 4 gence 3 bin 186 lira para cezası uygulandı.

Bursa'da, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden uygulama noktasına giren 4 gence 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. Maskesi olmayan bir kişiye de 900 TL para cezası uygulandı. Polis ekiplerine 'Hastaneden geliyorum, Sanayiden çıktık' diyen gençler, ceza yemekten kurtulamadı.

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama oluşturan polis ekipleri, 16 AAJ 688 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Ahmet D., sanayiden çıktıklarını ve Bayram T. ise hastaneye gittiklerini ancak bu sebeplerden dolayı kısıtlama saatine yetişemediklerini belirtti. Ancak polis ekipleri otomobilde bulunan sürücü Ahmet D., arkadaşları Bayram T., Ramazan A., ve Önder T'ye belgeleri olmadığı için kişi başı 3 bin 186 lira para cezası, Bayram T'ye maskesi olmadığından dolayı 900 TL para cezası uygulandı.

Cezanın ardından kameralara konuşan gençler, "Araç bozuldu sanayiden geldik" diğeri ise, "Hastayım hastaneden çıktık" dedi.. - BURSA

Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı
Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı
Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı
Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı
Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden esnaf ceza yemekten kurtulamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden esnaf ceza yemekten kurtulamadı
Dışarıda yatamazdım dedi, cezadan kurtulamadı
Dışarıda yatamazdım dedi, cezadan kurtulamadı
Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı
Polisi görünce maskesini taktı, 'ben ne yaptım' dese de cezadan kurtulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur İrem Derici Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Caner Erkin Yılmaz Vural Gökhan Gönül Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 23:43:05. #1.15#
title