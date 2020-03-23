Birecik'te kentin her noktası dezenfekte ediliyor Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın talimatları doğrultusunda ilçenin her tarafı dezenfekte edildi.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın talimatları doğrultusunda ilçenin her tarafı dezenfekte edildi.

Birecik Belediyesi tarafından korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında başlatılan dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları genişletilerek ilçe genelinde insan yoğunluğunun fazla olduğu ana caddeler, parklar, meydanlar, boş arsalar ve yoğun olarak kullanılan hastane, kaymakamlık, belediye ve sosyal tesisleri, sebze hali, semt pazarı, fıstık hali, sanayi sitesi ile kırsal mahalle alanları, araçlar, oluşturulan yeni ekipler ve temizlik personeliyle temizlenmeye başlandı.

Öte yandan, Birecik Belediyesi oluşturduğu ekiplerle insan kalabalığının fazla olduğu şehir genelindeki bütün kamu binalarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. Birecik ilçesinde yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmaları vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'a ve ekiplerine teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA