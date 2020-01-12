Birce Akalay Babil'de İlay'ı canlandıracak

12.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:41

& ;Çekici, sofistike ve mesafeli bir kadın olan İlay karakterini canlandıran Birce Akalay, hikayedeki tüm karakterler gibi İlay'ın da para ile büyük bir sınavı olmuş. Ailesi ile alakalı yaşadığı travmalardan sebep para ile ilişkisi İrfan ile yaşadığı ayrılıktan& ; sonra aşka inancı, kariyerinde yaşadığı suistimal yüzünden insanlara güvenini kaybetmiş. Katmanlı acıları var herkes gibi ve büyük bir "keşke" si. Tüm bunların üzerine yaşayacağı karşılaşma ona hayatında yapmam dediği şeyleri yaptıracak. Adeta ikiye bölünecek duyguları ve düşünceleri, kendiyle ve doğrularıyla yeniden çelişecek. İlay oynaması çok keyifli ve her ne yapacaksa benim de merakla beklediğim bir karakter. Dilerim seyirci de keyif alır.





Süleyman ve İrfan arasında cesur bir kadın!





Kalbi ve aklı arasında kalmış bir kadın olan İlay'ın önüne hayat, yeniden ikisinden birini seçmesini gerektiren bir soru koymuştur. İlay, ya eski aşkı ve çocuğunu kurtarma mücadelesi veren İrfan'a yardım etmeyi seçip kalbini dinleyecek ya da Süleyman'ın karanlık imparatorluğunun kraliçesi olacaktır.



