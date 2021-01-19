Bırakman Doğru Mu 2 şarkı sözleri | Zeynep Bastık, Anıl Piyancı Bırakman Doğru mu sözleri
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Bırakman Doğru Mu 2 şarkı sözleri | Zeynep Bastık, Anıl Piyancı Bırakman Doğru mu sözleri

19.01.2021 14:44 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:48
Bırakman Doğru Mu 2 şarkı sözleri | Zeynep Bastık, Anıl Piyancı Bırakman Doğru mu sözleri

Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Anıl Piyancı'nın Zeynep Bastık ile yaptığı Bırakman Doğru Mu düetinin çok beğenilmesi üzerine ikinci versiyonu olarak piyasaya sürülen Bırakman Doğru Mu 2 şarkı sözlerini sizler için derledik.

Sesiyle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık, Anıl Piyancı düeti Bırakman Doğru Mu 2 şarkı sözleri haberimizde.

ZEYNEP BASTIK ANIL PİYANCIBIRAKMAN DOĞRU MU 2 ŞARKI SÖZLERİ

Lütfen biraz sus, bugün iyi değilim

Kimi aşk diyo' buna, bense delilik

Önce güldürür sonra aklını kemirir

Ben inatçı, olmaz sen benden inatçı

***

Lütfen biraz sus, bugün iyi değilim (Bugün iyi değilim)

Kimi aşk diyo' buna, bense delilik (Bense delilik)

Önce güldürür sonra aklını kemirir (Kemirir)

Ben inatçı, olmaz sen benden (İnatçı)

***

Sen inatçı ben inatçı

Sen beyazken ben siyahtım

Bu aşkın bi' tablosunu çizmek için ihtiyacım

Var sana, kalem kağıt yazdıkça sayfalar

Dolar gözlerim gibi açıp şarkımızı çalsalar

Sen inatçı ben inatçı

Yıpranır her bi' âşık

Bu durum ikimize sadece verdi sancı

Sen inatçı ben inatçı

Çekilir her gün acı

Apaçık ortada, sen hastalığımın tek ilacı

Lütfen biraz sus, bugün iyi değilim

Kimi aşk diyo' buna, bense delilik

Önce güldürür sonra aklını kemirir

Ben inatçı, olmaz sen benden inatçı

Olmaz olmaz, ne yapsan da geçmiyor, çare yok

Zorlasam da ama içinden çıkılmaz bi' hâle geliyor

Tek tek yıkılırken anılar

Nefret kaçınılmaz, tanımam

Bende bıraktığın acılar

Bi' daha kanıma girme, hiç acımam

Yüreğim bağırıyo'

Bana ne yapsan da geri seni çağırıyo'

Üzerimden kârı yok

Ama zararı çok, kalbim hep ağrıyo'

Aklım sende dağılıyo'

Bana böyle yapma, birazcık vefalı ol

Denedik, imkânı yok

Sırtımdaki sen imzalı ok

Saplanmış sırtımda bi' ok

Kanım akıyor bi' sor

Sanar yapıyorum rol

Hayır yaşayamıyorum

İnan taşıyamıyorum bu yükü sırtımda daha fazla

Kararır gökyüzü bir gün yıldızlar ağlarsa

Dağlarda yankılanır haykırışlarım defalarca

Arıyorum sorularıma cevaplar bak

Dibe vurdum benim için hiç telaşlanma

Ölürüm de seninle vedalaşmam

Ben ayyaşsam her akşam içerim bak şerefine

Uyku yok gece yine

Düşmüşüm ellerine, dokun gel bedenime

Hazırım ödemeye en ağır bedeli de

Yeter ki kurtulsun bu ilişkimiz, mutsuzlukla hiç işimiz

Olmasın bak, umutlarla pekişelim

Bulutlarda sevişelim tutku dolup her akşam

Pes etme bana inan usul usul gel aşka

Yüreğim bağırıyo'

Bana ne yapsan da geri seni çağırıyo'

Üzerimden kârı yok

Ama zararı çok, kalbim hep ağrıyo'

Aklım sende dağılıyo'

Bana böyle yapma, birazcık vefalı ol

Denedik, imkânı yok

Sırtımdaki sen imzalı ok

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