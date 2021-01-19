Bırakman Doğru Mu 2 şarkı sözleri | Zeynep Bastık, Anıl Piyancı Bırakman Doğru mu sözleri
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Anıl Piyancı'nın Zeynep Bastık ile yaptığı Bırakman Doğru Mu düetinin çok beğenilmesi üzerine ikinci versiyonu olarak piyasaya sürülen Bırakman Doğru Mu 2 şarkı sözlerini sizler için derledik.
Sesiyle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık, Anıl Piyancı düeti Bırakman Doğru Mu 2 şarkı sözleri haberimizde.
ZEYNEP BASTIK ANIL PİYANCIBIRAKMAN DOĞRU MU 2 ŞARKI SÖZLERİ
Lütfen biraz sus, bugün iyi değilim
Kimi aşk diyo' buna, bense delilik
Önce güldürür sonra aklını kemirir
Ben inatçı, olmaz sen benden inatçı
***
Lütfen biraz sus, bugün iyi değilim (Bugün iyi değilim)
Kimi aşk diyo' buna, bense delilik (Bense delilik)
Önce güldürür sonra aklını kemirir (Kemirir)
Ben inatçı, olmaz sen benden (İnatçı)
***
Sen inatçı ben inatçı
Sen beyazken ben siyahtım
Bu aşkın bi' tablosunu çizmek için ihtiyacım
Var sana, kalem kağıt yazdıkça sayfalar
Dolar gözlerim gibi açıp şarkımızı çalsalar
Sen inatçı ben inatçı
Yıpranır her bi' âşık
Bu durum ikimize sadece verdi sancı
Sen inatçı ben inatçı
Çekilir her gün acı
Apaçık ortada, sen hastalığımın tek ilacı
Lütfen biraz sus, bugün iyi değilim
Kimi aşk diyo' buna, bense delilik
Önce güldürür sonra aklını kemirir
Ben inatçı, olmaz sen benden inatçı
Olmaz olmaz, ne yapsan da geçmiyor, çare yok
Zorlasam da ama içinden çıkılmaz bi' hâle geliyor
Tek tek yıkılırken anılar
Nefret kaçınılmaz, tanımam
Bende bıraktığın acılar
Bi' daha kanıma girme, hiç acımam
Yüreğim bağırıyo'
Bana ne yapsan da geri seni çağırıyo'
Üzerimden kârı yok
Ama zararı çok, kalbim hep ağrıyo'
Aklım sende dağılıyo'
Bana böyle yapma, birazcık vefalı ol
Denedik, imkânı yok
Sırtımdaki sen imzalı ok
Saplanmış sırtımda bi' ok
Kanım akıyor bi' sor
Sanar yapıyorum rol
Hayır yaşayamıyorum
İnan taşıyamıyorum bu yükü sırtımda daha fazla
Kararır gökyüzü bir gün yıldızlar ağlarsa
Dağlarda yankılanır haykırışlarım defalarca
Arıyorum sorularıma cevaplar bak
Dibe vurdum benim için hiç telaşlanma
Ölürüm de seninle vedalaşmam
Ben ayyaşsam her akşam içerim bak şerefine
Uyku yok gece yine
Düşmüşüm ellerine, dokun gel bedenime
Hazırım ödemeye en ağır bedeli de
Yeter ki kurtulsun bu ilişkimiz, mutsuzlukla hiç işimiz
Olmasın bak, umutlarla pekişelim
Bulutlarda sevişelim tutku dolup her akşam
Pes etme bana inan usul usul gel aşka
Yüreğim bağırıyo'
Bana ne yapsan da geri seni çağırıyo'
Üzerimden kârı yok
Ama zararı çok, kalbim hep ağrıyo'
Aklım sende dağılıyo'
Bana böyle yapma, birazcık vefalı ol
Denedik, imkânı yok
Sırtımdaki sen imzalı ok