Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs 9. Bölüm fragmanı izle!
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Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs 9. Bölüm fragmanı izle!

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs 9. Bölüm fragmanı izle!
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TRT 'in sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak merak etti. Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs 9. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs 9. Bölüm fragmanı izle!

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

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