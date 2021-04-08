Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hangi ülkede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi il ve ilçede çekildi?
Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın nerede çekildiği merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs hangi ülkede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs, Kıbrıs'ta mı çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde.
Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor merak edildi. Bir Zamanlar Kıbrıs Türkiye'de mi çekiliyor Kıbrıs'ta mı? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Dizi seti nerede bulunuyor?
BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yeni başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi (KKTC) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Dizinin hemen hemen tüm bölümleri KKTC'de çekiliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmektedir. Ayrıca Bir Zamanlar Kıbrıs dizinin bazı bölümleri İstanbul'da çekildi.
BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1 'de yayınlanıyor.
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural : Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu : Ankaralı
Pelin Karahan : İnci Dereli
Gülper Özdemir : Doktor Ayşe
Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson
Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş
Hasan Küçükçetin : Derviş
Miray Akay : Pembe Dereli
Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli
Ömer Turan : Bekir
Nebil Sayın : Yeoryos Grivas
Emre Törün : III. Makarios
Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük
Yunus Destebaşı : Ahmet Çavuş
Bade Arazlı : Mine Dereli
Sümeyra Koç : Sandy
Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli
Umut Avcı : Şöför Hamit
Sanlı Baykent : Şef