Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hangi ülkede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi il ve ilçede çekildi?
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Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hangi ülkede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi il ve ilçede çekildi?

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Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hangi ülkede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi il ve ilçede çekildi?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın nerede çekildiği merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs hangi ülkede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs, Kıbrıs'ta mı çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde.

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor merak edildi. Bir Zamanlar Kıbrıs Türkiye'de mi çekiliyor Kıbrıs'ta mı? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Dizi seti nerede bulunuyor?

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeni başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi (KKTC) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Dizinin hemen hemen tüm bölümleri KKTC'de çekiliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmektedir. Ayrıca Bir Zamanlar Kıbrıs dizinin bazı bölümleri İstanbul'da çekildi.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1 'de yayınlanıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural : Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu : Ankaralı

Pelin Karahan : İnci Dereli

Gülper Özdemir : Doktor Ayşe

Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson

Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin : Derviş

Miray Akay : Pembe Dereli

Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli

Ömer Turan : Bekir

Nebil Sayın : Yeoryos Grivas

Emre Törün : III. Makarios

Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük

Yunus Destebaşı : Ahmet Çavuş

Bade Arazlı : Mine Dereli

Sümeyra Koç : Sandy

Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli

Umut Avcı : Şöför Hamit

Sanlı Baykent : Şef

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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