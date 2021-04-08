Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hangi ülkede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi il ve ilçede çekildi?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın nerede çekildiği merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs hangi ülkede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs, Kıbrıs'ta mı çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Detaylar haberimizde.