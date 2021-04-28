Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

TRT 1'de ekranlara geldiği ilk günden bu yana gündemden düşmeyerek büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna usta oyuncu Demir Karahan dahil oldu. Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde "Efsane" lakabıyla tanınan bir Teşkilat görevlisini canlandıracak.

Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi usta bir ismi daha kadrosuna katıyor.

5. BÖLÜMLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Diziye transfer olan Demir Karahan, "Efsane" lakabıyla tanınan Teşkilat görevlisini canlandıracak. Tecrübesi ve görevlerinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla Teşkilat'ta efsane ünvanını alan karakter, dizinin bu hafta yayınlanacak olan beşinci bölümünde ekrana gelecek. Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) hayatında kişisel bir önem arz eden Efsane'nin, Teşkilat'a dönüşü Ankaralı'nın gizemlerle dolu geçmişine de ışık tutacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine bir usta oyuncu daha katıldı
Demir Karahan

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği"Bir Zamanlar Kıbrıs" 29 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı
'Demir Karahan', dizide 'Efsane' lakaplı 'Teşkilat' görevlisini canlandıracak
"Demir Karahan", dizide "Efsane" lakaplı "Teşkilat" görevlisini canlandıracak
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
SANA NED : Tarihi Hatalar ile Dolu bir "Dizi"......... KKTC de bile Hatali oldugu bu Dizinin konusulup duruyor bizde ise yok sevilen "dizi" falan filan.........
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