'Bir Zamanlar Kıbrıs' 2. bölüm ciğerlerinizi parçalayacak!
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'Bir Zamanlar Kıbrıs' 2. bölüm ciğerlerinizi parçalayacak!

Bültenler - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz hafta TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" yayınlanan ilk bölümüyle gündeme oturdu.

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Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizi, gerçek olaylardan esinlenilerek ekran macerasına başladı. Bir süredir merakla beklenen dizi, Kıbrıs adasındaki Türklerin 1963'lü yıllardaki yaşam mücadelesini izleyenlerin karşısına çıkarıyor. İlk bölümüyle nefes kesen Bir Zamanlar Kıbrıs 2. yeni bölüm fragmanı da paylaşıldı. Bir Zamanalar Kıbrıs dizisinin büyük merakla beklenen ikinci bölümü 8 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde; Makaryos Lefkoşa'nın düşürülmesi için emir verecek.

'BİR ZAMANLAR KIBRIS' 2. BÖLÜM CİĞERLERİNİZİ PARÇALAYACAK!

Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda zulüm altında eksilerek yoluna devam etmektedir. Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır.

'Bir Zamanlar Kıbrıs' 2. bölüm ciğerlerinizi parçalayacak!

Sampson'un özellikle İnci'yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken Makaryos son yumruğu vurma peşindedir. Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir.

Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa'yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar. Bereli kahraman Kıbrıslı Mücahitle kol kola girdiğinde Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını başlatır.

'Bir Zamanlar Kıbrıs' 2. bölüm ciğerlerinizi parçalayacak!

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.

'Bir Zamanlar Kıbrıs' 2. bölüm ciğerlerinizi parçalayacak!

Kaynak: Bültenler

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