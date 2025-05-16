1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizi izleyicilerin merak konusu oldu. Bir Zamanlar İstanbul CANLI izle! Bir Zamanlar İstanbul 14. Bölüm TRT 1 HD izleme linki!

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NE?

1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizinin konusu şöyle:

"Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, işini sağlama almak amacıyla Emniyet Müdürü Çetin'le iş birliği yaparken, Kenan'ın adamı Celal bu işte depo olarak kullanılmak üzere İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir. Bu saldırıdan hayatı etkilenen Ali işin peşine düşer ve bir tanığa ulaşır ancak onunla konuşamadan tanık Celal'in adamları tarafından öldürülür. Bu olayı gören Ali katillerden birini tam konuşturacakken Celal'in diğer adamları tarafından öldüresiye dövülür ve sokak ortasında bırakılır. Artık bir Köroğlu doğacaktır."

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan, A. Kadir İlter'in üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'a, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez eşlik ediyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin seti, 1990'ların İstanbul'unu yansıtmak için özel olarak tasarlandı. Bozdağ Film Platolarında, dönemin sokakları, binaları ve hayat tarzı detaylı bir şekilde yeniden inşa edildi. İstanbul'un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerde de çekim yapılıyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Dizi, birebir bir gerçek hikayeyi anlatmasa da 90'lı yılların toplumsal gerçekliklerinden izler taşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ali ve arkadaşlarının aldıkları Bekir'in intikamı Seher'in esrarengiz kayboluşuyla gölgelenir. Çetin'e gelen bir telefon bu kaybolmanın nedenini açığa çıkartırken, Ali ve Emin'i yeniden savaş meydanına çağırır. Ali sözünü tutup silahsız mı savaşacak yoksa bu durum Ali'nin silahlarını çekmesine mi neden olacak? Nermin, yeğeni Mert Koral'ın Türkiye'ye ani dönüşüyle Ali'nin sözünü tutmaması için yaptığı sinsi planlarına yeni bir boyut kazandırır. Amerika'da haberciliğiyle medyayı sallayan Mert Türkiye siyasi güç odaklarına göz dikmişken, Jale ve Fidan ittifakının da Ali Seher aşkına gölge düşürme planlarının en keskin silahına dönüşür. İttifakın planları bozabilmek için yumruklarına başvuramayacak Ali nasıl bir çözüm bulacak? Üniversiteye asistan olarak gelen İpek derneğin gecesine Eşref Ziya'nın katılmasına vesile olur. Bu büyülü gece Bosna'dan gelen acı haberle hüzne boğulur. Ali hüznünün etkisiyle Seher'i kırsa da çift evlilik planlarından geri adım atmaz ancak yazarı bilinmeyen bir not Ali'nin kafasını karıştırır. Ali şüphelerinin peşinden mi gidecek yoksa adım attığı yolda devam mı edecek?

CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bir Zamanlar İstanbul dizisini TRT 1 platformlarından izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KARAKTERLERİ

Cihangir Ceyhan – Ali Tuna

Alina Boz – Seher Nazar

Hüseyin Avni Danyal – Çetin Nazar

Didem Balçın – Fidan Atik

Şebnem Dönmez – Nermin Sencer

Kaan Taşaner – Gökhan Atik

Deniz Celiloğlu – Emin Tuna

Özge Özder – Jale Nazar

Ümit Kantarcılar – Ogün

İpek Karapınar – Özlem Tuna

Murat Daltaban – Kenan Sencer

Nihal Koldaş – Serpil Tuna

Mirza Bahattin Doğan – Külhan

Serdar Özer – Celal