Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık bakın hangi türküyü seslendirdi

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Kerem Alışık, sevenlerini şaşırtan bir sürpriz hazırladı. Alışık, 'Mihriban' türküsünü seslendirdi. İşte Alışık'ın konuyla ilgili açıklamaları...

Kerem Alışık, sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı bestesini Musa Eroğlu'nun yaptığı 'Mihriban' türküsünü kendine has yorumuyla seslendirdi.

'SEVGİYİ TEK GÜNE SIĞDIRMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL'

Asla bir ses sanatçısı iddiasında olmadan bu çok sevdiği türküyü sevdikleri için seslendiren Alışık şunları söyledi: "Mihriban şefkatli, seven sevilen dost manasında. Sevgililer günü ise sembolik olarak sevgimizi paylaşma günü.

Sevmek hayatın manası elbette. Tek güne sığdırmak kimsenin haddine değil. Ben& ; çok sevdiğim bu türküyü kendi kendime söyler gibi söyledim ve dostlarımla paylaşmak istedim. Şimdiden sevgililer günü kutlu olsun."& ;

Kaynak: Snob Magazin