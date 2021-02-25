Bir Zamanlar Çukurova "Nazire" kimdir, gerçek adı ne? Teksin Pircanlı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Teksin Pircanlı hangi dizilerde oynadı?
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Bir Zamanlar Çukurova "Nazire" kimdir, gerçek adı ne? Teksin Pircanlı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Teksin Pircanlı hangi dizilerde oynadı?

25.02.2021 22:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:29
Bir Zamanlar Çukurova

Perşembe günleri ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Bu karakterlerden biri de Bir Zamanlar Çukurova "Nazire" karakteri! Peki, Bir Zamanlar Çukurova "Nazire" kimdir, gerçek adı ne? Teksin Pircanlı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Teksin Pircanlı hangi dizilerde oynadı?

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor. Tims&B Productions, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin başrollerinde Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palal ve Esra Dermancıoğlu gibi oyuncular yer alıyor! Peki, Bir Zamanlar Çukurova "Nazire" kimdir, gerçek adı ne? Teksin Pircanlı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Teksin Pircanlı hangi dizilerde oynadı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NAZİRE KİM? TEKSİN PİRCANLI KİMDİR?

ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Nazire karakterine Teksin Pircanlı hayat vermektedir. Teksin Pircanlı, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Nazire Abla karakterine hayat veren Teksin Pircanlı birçok dizide konuk oyuncu ve yan rollerde oynamış ve birçok tiyatro oyununda yer almıştır.

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