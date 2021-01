Bir Zamanlar Çukurova 'Fikret Fekeli' kimdir? Furkan Palalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Perşembe günleri ATV'de izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Fikret Fekeli kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fikret Fekeli (Furkan Palalı) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli (Furkan Palalı) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİKRET FEKELİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini "Furkan Palalı" canlandırmaktadır.

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı (d. 27 Ekim 1986, Konya), Türk oyuncu ve manken. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Fakat 2010'dan beri yer aldığı birçok ulusal ve uluslararası defilede ve yine 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda başlayan oyunculuk kariyeriyle, tiyatro oyuncusu olarak Best Model of Turkey seçilen ilk manken olmuştur.

Orta okulu Konya Özel Diltaş Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesinden mezun olan Palalı, üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ankara'da aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitimi, Tuncay Özinel' den aldığı tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den aldığı karakter oyunculuğu eğitimleri de olan Palalı; halen Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2010 : Küçük Sırlar : Aras : Yardımcı Oyuncu

2010 : Adını Feriha Koydum : Model : Konuk Oyuncu

2012 : Hayat Devam Ediyor : Giray : Yardımcı Oyuncu

2013 : Son Yaz : Arif : Başrol Oyuncusu

2013 : Aşk Emek İster : Demir : Başrol Oyuncusu

2014 : Kızılelma : Murad Altay : Başrol Oyuncusu

2015 : Son Çıkış : Kenan : Başrol Oyuncusu

2016 : No 309 : Onur Sarıhan : Başrol Oyuncusu

2018 : Bir Mucize Olsun : Yiğit Tümer : Başrol Oyuncusu

2019 : Benim Tatlı Yalanım : Nejat Yılmaz : Başrol Oyuncusu

2020 : Bir Zamanlar Çukurova : Fikret Fekeli : Başrol Oyuncusu