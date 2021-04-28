Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

ATV ekranlarında yayınlanan Biz Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncuları Kerem Alışık ve Murat Ünalmış, sette birbirine girdi. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışma sonrası dizinin çekimleri iptal edildi.

ATV kanalında üç sezondur yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova setinde gergin anlar yaşanıyor. Sık sık tartışmanın yaşandığı setteki sorunları çözmek isteyen yapımcı Timur Savcı, çekimlerin yapıldığı Adana'ya giderek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Savcı'nın çabalarına rağmen Başrol oyuncu Kerem Alışık, bir sahneyi değiştirmek isteyince diğer başrol oyuncu Murat Ünalmış ile tartışmaya tutuştu.

TARTIŞMA ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen Murat Saraçoğlu'nun olduğu bir çekim sırasında Kerem Alışık sahneyi değiştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Murat Ünalmış senaryonun manipüle edildiğini belirterek duruma itiraz edince ortalık gerildi. Alışık, Ünalmış'a hakaret edince tansiyon bir anda yükseldi. Yönetmen Saraçoğlu seti paydos etti. Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alındı ve görüntüler yapım şirketine iletildi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi

UĞUR GÜNEŞ'İN DE ALIŞIK İLE TARTIŞTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Öte yandan geçen aylarda Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncularından Uğur Güneş'in de Kerem Alışık'la yaşadığı gerilim yüzünden diziden ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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