Bir Zamanlar Çukurova dizisi 'Ali Rahmet Fekeli' kimdir? Kerem Alışık kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
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Bir Zamanlar Çukurova dizisi 'Ali Rahmet Fekeli' kimdir? Kerem Alışık kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

21.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:00
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 'Ali Rahmet Fekeli' kimdir? Kerem Alışık kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ali Rahmet Fekeli karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ali Rahmet Fekeli kimdir, gerçek adı nedir? Kerem Alışık kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Ali Rahmet Fekeli karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Ali Rahmet Fekeli kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ALİ RAHMET FEKELİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ali Rahmet Fekeli karakterini "Kerem Alışık" canlandırmaktadır.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık (d. 5 Haziran 1960; İstanbul), Türk oyuncu.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Sinema:

Arif V 216 - Ömer (2018)

Şartlı Tahliye - Raif (2015)

72. Koğuş - Berbat (2011)

Saddam'ın Askerleri (2008)

Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)

Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)

Dansöz - Zorro (2000)

Ah Nalan Ah - Kemal (1988)

Diziler:

Bir Zamanlar Çukurova 2018-günümüz Alirahmet Fekeli

Kara Sevda - Ayhan (2016-2017)

Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)

Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)

Zehirli Çiçek - Orhan (2000)

Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1998)

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