Bir Zamanlar Çukurova 'Çetin Ciğerci' kimdir? Aras Şenol kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çetin Ciğerci karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Çetin Ciğerci kimdir, gerçek adı nedir? Aras Şenol kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Çetin Ciğerci karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Çetin Ciğerci kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Çetin Ciğerci (Aras Şenol) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Çetin Ciğerci (Aras Şenol) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÇETİN CİĞERCİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çetin Ciğerci karakterini "Aras Şenol" canlandırmaktadır.

ARAS ŞENOL KİMDİR?

Aras Şenol, 4 Temmuz 1993 İstanbul'da doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Aras Şenol ilk oyunculuk deneyimini Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile yaşamıştır. Aras Şenol, 1.82 metre boyunda 74 kilo ve Yengeç burcudur.