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Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm canlı izle! BZÇ yeni bölümde neler olacak?

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Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm canlı izle! BZÇ yeni bölümde neler olacak?

Ekranları sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova ATV canlı izle! şeklinde aratıyor. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova HD canlı izle! BZÇ son bölün izle! Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm yeni sezon canlı izle!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 30 Eylül Perşembe günü ATV'de başlayacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Fekeli, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğreniyor

Fikret, Demir'i bulmak için sınırı geçiyor

Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler. Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir. Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

Züleyha ve Hakan ortaklıklarını ilan ediyor

Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

Fekeli, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğreniyor

Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm canlı izle! BZÇ yeni bölümde neler olacak?

Ana karakterler

  • Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.
  • Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.
  • Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.
  • Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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Haber: Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm canlı izle! BZÇ yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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