Bir Zamanlar Çukurova 121. Bölüm Fragmanı | Saniye ve Gülten'in cenazesi! - Haberler
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Bir Zamanlar Çukurova 121. Bölüm Fragmanı | Saniye ve Gülten'in cenazesi!

DailyMotion.com - Haberler | TV

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

ÇUKUROVA, ADANA (DailyMotion.com) - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına abone olmak için; https://goo.gl/iKjKpL

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

Oyuncuları:

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN

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DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Erkan Bektaş, Şenol Çetin, Çukurova, Youtube, TV, Haber

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