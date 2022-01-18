Bir Zamanlar Çukurova 120. Bölüm 3. Fragmanı | Düğün...

ÇUKUROVA, ADANA (DailyMotion.com) - atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

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Oyuncuları:

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN

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