Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı evleniyor

ÇUKUROVA, ADANA (Snob Magazin) - Geçtiğimiz Mart ayında oyuncu Burak Yırtar ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun doğru koca bulmanın yollarını anlattığı tek kişilik gösterisi ile izleyenleri kahkahaya boğdu.

Başarılı komedyeni izlemeye gelenler arasında Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve sevgilisi Metin Hara da vardı.

"YASEMİN'İ ÇOK SEVİYORUM"

Altınbilek "Yasemin'i çok seviyorum. Adana'ya geldiğinde kendisi ile konuşmuştuk. Gösterisine geleceğime dair kendisine söz vermiştim. Onu izlemek çok keyifli" dedi.

EVLENİYORLAR MI?

Ünlü çifte yeni yıl planı soruldu. Metin Hara, "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz." diyerek sevgilisine evlilik teklifinde bulunacağının sinyalini verdi.