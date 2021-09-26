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Bir yıl önce evlenen Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bir yıl önce evlenen Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı

Avcı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Nemanja Drusiric'e "şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma" davası açtı.

Avcı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Nemanja Drusiric'e "şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma" davası açtı.

Eşiyle aralarında fikri uyuşmazlıklar yaşandığını dilekçesinde belirten eski güzel, bu birlikteliklerinden çocuklarının olmadığını ve boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Davaya beraber katılan ikili, boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Yaklaşık 5 dakika süren davada kararını açıklayan mahkeme, Avcı ile eşinin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre davalı eş Nemanja Drusiric'in boşandığı eşi Ezgi Avcı'ya 10 bin Euro ödemesine hükmetti.

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Haber: Bir yıl önce evlenen Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı - Haberler Magazin
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