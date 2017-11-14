'Bir Yaz Gecesi Rüyası' Oyunu 21 Kasım'da Tekrarda Buluşuyor

Yoğun talep gören oyun, seyircileri 'kırmızı ormanın' büyüsüne yeniden davet ederek masalsı bir yolculuğu garanti ediyor.

Dünyaca ünlü yönetmen Aleksandar Popovski ile çağdaş bir reji anlayışıyla tekrar sahnelere dönecek oyunun başrollerini ise ödüllü oyuncular Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan, Sezai Aydın ve Arda Aydın paylaşıyorlar.

İlginç akrobatik detayları, kırmızı kadife perdeleri ve sahne tekniğinde devrim yaratan orman efektiyle sergilenecek oyunun 16 Kasım Ankara ve 29 Kasım İzmir biletlerine www.biletix.com adresinden, oyunla ilgili tüm bilgilere www.biryazgecesiruyasi.com adresinden ulaşılabiliyor.