Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı

Dubai'de ünlü Marina bölgesinde yapılan fotoğraf çekimi ortalığı birbirine kattı. Çıplak fotoğraf çekimi gerçekleştiren 20 model, görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılması sonrasında tutuklandı. Modellerin çıplaklık ve uygunsuz davranışlar nedeniyle 6 ay hapis cezası ve 11 bin 144 TL para cezası alabileceği belirtiliyor.