Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde eski Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda en az 45 kişi hayatını kaybetti. 37 kişinin de yaralandığı izdihamla ilgili açıklamalarda bulunan Darüsselam özel polis bölgesi komutanı Lazaro Mambosasa yaptığı açıklamada, "Bazıları acele etti ve içeri girmek için resmi olmayan giriş noktalarını kullandı" ifadesini kullandı.

Tanzanya'da hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için Darüsselam kentindeki Uhuru Stadyumu'nda düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Magufuli'nin cenazesini görmek isteyen insanların stadyuma akın etmesi sonucu yaşanan izdihamda toplam 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 37 kişinin ise yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

"RESMİ OLMAYAN GİRİŞ NOKTALARI KULLANILDI"

Darüsselam özel polis bölgesi komutanı Lazaro Mambosasa yaptığı açıklamada, "İnsanlar, ölen liderlerine sevgilerini sunmak için stadyuma gittiler. Ancak çok fazla kalabalık olduğu için bazıları acele etti ve içeri girmek için resmi olmayan giriş noktalarını kullandı" dedi.

17 MART'TA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, 17 Mart'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatı kaybetmişti.