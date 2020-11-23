Hırsızlık yapmak için girdikleri sahada bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldılar
23.11.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:53
Muğla Bodrum'da bir halı sahayı soymak isteyen hırsızlar alanda bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldı. Hırsızların merdiveni çalma anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Adnan Menderes Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Spor Tesisleri'ndeki bir halı sahayı soymaya kalkan hırsızlar bir şey bulamayınca seyyar merdiveni güpegündüz çaldı.
MERDİVENİN YERİNDE OLMADIĞINI FARK ETTİ
Ertesi gün merdivenin yerinde olmadığını gören işletmeci Kanat Özsert, güvenlik kamerasını incelediğinde merdivenin çalındığını gördü.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlık şüphelisi şahıslardan birinin tesis binası önündeki bankla duvar arasındaki merdiveni incelediği görülüyor. Daha sonra binanın çevresini kolaçan eden 2 şüpheli, merdiveni yerinden alıp götürüyor. İkili merdivenle birlikte kameraların görüş açısından uzaklaşıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı