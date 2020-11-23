Hırsızlık yapmak için girdikleri sahada bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldılar

Muğla Bodrum'da bir halı sahayı soymak isteyen hırsızlar alanda bir şey bulamayınca seyyar merdiveni çaldı. Hırsızların merdiveni çalma anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.