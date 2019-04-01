Bir Oy Farkla Muhtarlığı Kazandı

Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtar adayı İbrahim Uğurlu, seçimi en yakın rakibine bir oy fark atarak kazandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde ilçenin merkez mahallelerinden Cumhuriyet Mahallesi'ne Başer Yiğenoğlu, Fazıl Tekayak, Habibe Uçak, İbrahim Uğurlu, Kemal Yılmaz ve Nevzat Garip aday oldu. Altı adayın yarıştığı seçim sonrası İlçe Seçim Kuruluna bazı adaylar itirazda bulundu. Bunun üzerine yeniden yapılan sayımda İbrahim Uğurlu, en yakın rakibi önceki dönem muhtar Nevzat Garip'e bir oy fark atarak 891 oyla Cumhuriyet Mahallesi'ne muhtar seçildi. Diğer adaylar Nevzat Garip 890, Başer Yiğenoğlu 303, Fazıl Tekayak 91 ve Kemal Yılmaz ise 683 oy alabildi. - ADANA

Kaynak: İHA