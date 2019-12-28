: Bir kişiyi yaralayıp polislere ateş açan cezaevi firarisi yakalandı

28.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:33

Konya'da, bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçarken polislere ateş açan cezaevi firarisi gözaltına alındı.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki bir pizza dükkanının sahibi Sami Ç. (34), başında motosiklet kaskı bulunan kişi tarafından bacaklarından silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polise de mukavemette bulunan ve kendisini yakalamaya çalışan ekiplere tabancayla rastgele ateş eden saldırgan, otomobille olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, cezaevi firarisi ve hakkında 3 suçtan yakalama kararı bulunan Yasin Karabulut olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi şehir içi dolmuşunda yakaladı.

Yasin Karabulut'un, Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir taksi durağına da 20 gün önce av tüfeğiyle ateş açarak zarar verdiği belirlendi.

Öte yandan, şüphelinin, Sami Ç.'yi silahla vurmak için pizza dükkanına girdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

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