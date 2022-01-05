Bir kişinin öldüğü kavgada 10 kişi tutuklandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga olayında 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Ocak 2022 tarihinde Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde akraba oldukları belirlenen iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıkmış, çıkan kavgada Şahabettin Bilgin olay yerinde hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralanmıştı. Meydana gelen kavga sonrasında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Naci, Nevzat, Hasan, Özkan, Abidin, Osman, Yakup, Cengiz, Mikail ve Reşit Bilgin yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında ifadeleri alınan 10 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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